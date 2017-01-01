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Kocasinan'da çocuk şenliği başladı



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KAYSERİ (İHA) - Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek gösterilen Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Vatan sevgisini, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarmayı amaç edinen Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda çocuk şenliği etkinliklerinin ilkini Mevlana Semt Konağı'nda gerçekleştirdi. Çocuklar için özel hazırlanan sahnede minik yürekler doyasıya eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi.

Milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem eğlenmeyi, hem paylaşmayı hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Biz onların geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına projeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Palyaço ve sihirbaz gösterileri ile doyasıya eğlenen çocuklar, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Temel Reis, Kabasakal, Red Kit, Safinaz, Balkız ve anne oyunlarını da büyük bir keyifle izledi.

Etkinliğin sonunda Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara Kocasinan Belediyesi'nin 'Sinan ve Sinem' çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenlikleri etkinlikleri; 18 Nisan Salı Günü saat: 19.00'de Yeşil Mahalle Semt Konağı'nda, 19 Nisan Çarşamba Günü saat: 19.00'de Ziya Gökalp Semt Konağı'nda 20 Nisan Perşembe Günü saat: 19.00 Mimarsinan Semt Konağı ve 21 Nisan Cuma Günü saat 19:00 Beyazşehir Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek.

(AÖ-Y)



18.04.2017 10:48:28 TSI

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