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Başkan Karael'den 'referandum' değerlendirmesi

18 Nisan 2017 Salı, 10:43
Başkan Karael'den 'referandum' değerlendirmesi
Başkan Karael'den 'referandum' değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Demirciler-Tornacılar ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle yapılan referandumun sonucuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Başkan İdris Karael, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandığa gidenlerin yüzde 51,4'ünün 'evet' oyu verdiğini belirterek, sonuçların hayırlara vesile olmasını diledi. Karael, "Ortaya çıkan iradeye herkesin saygı duyulması gerekir. Çıkan sonuç, ilimiz ve ülkemiz için önemlidir. Dış güçlere ve tüm olumsuzluklara rağmen bu sonuç ülkemiz için bir başarıdır. Bu tarihi sonucun kaybedeni bulunmadığı gibi kazanını ise millet oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri vasfı ile Türkiye'nin önüne koyduğu bu vizyonla birlikte huzurumuzu, demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirecek olan bu sonuç, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır" dedi.
Esnaf ve sanatkârların üzerine düşeni yaptığını da ifade eden Karael, "Bundan sonra da gerek bölgeye yönelik başlatılan yatırım ve teşvikler, gerekse de esnafa ve sanatkârlarımıza yapılacak yardımlar ve destekler yeni adımlarla desteklenmelidir. Ekonomik olarak yeniliklerin yaşanacağını umut ederken, referandum sonucunda devletteki çarkların hızlı döneceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Milletin demokratik bir ortamda yüksek bir katılımla seçime gittiğini gözlemlediklerini de dile getiren Karael, "Bir kez daha milli irade aziz milletimizin tercihiyle tecelli etmiş ve milletimiz tercihini yapmıştır. Ülkemize hayırlı olsun. Bundan sonra yapılması gereken, ülkemizin daha ileri gitmesi için dış politikada, siyasal alanda, ekonomide ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda zaman kaybedilmeden ülkemizin faydasına olan gerekli adımların atılması ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçlarının sosyal, siyasal ve ekonomik etkileri olacaktır. İlimiz ve bölge halkının beklentilerinin yüksek olduğunu göz ardı etmemek gerek. Kullanılan oyların dağılımına göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında büyük bir teveccühün tezahürüdür. Geçmiş seçimlerle kıyaslama yaptığımızda 'evet'i destekleyen yaklaşımın arttığını görmemiz mümkündür. İlimizde de bu durum söz konusudur. Yeni sistemle beraber huzur ve güven ortamının da tesis edilmesi gerekir" diye konuştu.
Esnaf ve sanatkârların ve sınır ticaretin gelişmesi için bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırım alanlarında hızlı bir karar alma sürecine gidilmesi gerektiğini kaydeden Karael, alınan sonucun bölgede başlatılan yatırımların arttırılması ve başlatılan çalışmaların tamamlanması için bir fırsat olduğunu belirtti. Karael, "Türkiye genelinde halkın yüzde 51,4'ü yeni anayasa değişikliğiyle ilgili görüşünü onaylamıştır. Herkesin üzerine düşeni yapması ve bu karara saygı duyarak, Türkiye'nin yeni dönemdeki sistemsel değişikliğini güçlü kılacak bir akıl ortaya koyması gerekiyor. Yeni sürecin Türkiye'mize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daim olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

18.04.2017 10:51:48 TSI
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