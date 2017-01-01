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"Hakkın Var" projesiyle öğrenciler bilinçleniyor

18 Nisan 2017 Salı, 10:45
"Hakkın Var" projesiyle öğrenciler bilinçleniyor
"Hakkın Var" projesiyle öğrenciler bilinçleniyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından "Hakkın Var" isimli proje hayata geçirildi.
İletişim Tasarımı ve Yönetimi son sınıfında olan Burak Bakırhan, Büşra Öztürk, Nurdan Dincel, Gizem Koç, Eylem Yıldırım, Kübra Kırtaş ve Oğuzhan Karadeniz isimli 7 öğrenci proje geliştirme dersi kapsamında bir fikir ortaya çıkardılar. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Taşçı danışmanlığında yürütülen proje, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne bağlı AKADEMA platformunda "Çalışan Hakları" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" adlı iki ders öğrencilerin hizmetine sunuldu. Derslerin eğitimini veren isimler arasında İletişim Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Deniz Taşçı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Çiğdem Kırel, Doç. Dr. Emre Demirci, Doç. Dr. Abdurrahman İlhan Oral'ın yanı sıra Avukat Hüseyin Akçar ve Prof. Dr. Gülten Sönmez Seber yer alıyor.

Amacımız insanları, çalışan hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır
İletişim Bilimleri Fakültesinde "İş'te İnsan Kaynakları" isimli seminerde, Eskişehir ETİ Eğitim ve Geliştirme Yöneticisi Cem Berk, Eskişehir İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdoğan Şahin, Doç. Dr. Abdurrahman İlhan Oral ve Eskişehir Barosundan Avukat Hüseyin Akçar konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan proje üyelerinden Kübra Kırtaş, "Projeye birçok fikirle başladık, danışmanımız Prof. Dr. Deniz Taşçı ile beraber en uygun ve faydalı olabilecek olanı seçip yolumuza devam ettik. Arkadaşlarımla beraber eğitim odaklı çalışmaya başladık. Fikir ortaya çıktıktan sonra var gücümüzle çalıştık ve Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olan AKADEMA platformunda ders içeriklerini oluşturduk. Amacımız çalışan insanların haklarının bilincinde olmalarını sağlamak ve var olan haklarını savunmalarıdır. Şu an da platform üzerinden derse katılım bir hayli iyi gidiyor ve sonuçlar bizi mutlu ediyor. Proje Geliştirme dersimizin son ayağı olan "İş'te İnsan Kaynakları" seminerini gerçekleştirdik. Geri dönüşlerimiz de çok olumlu oldu. İşe bir yerden başladıktan sonra devamı iplik söküğü gibi geldi. Tabi ki burada takım çalışmasının da büyük önemi var. Umarız faydalı bir proje olmuştur. Bu projede emeği geçen, başta, Proje Danışmanımız Prof. Dr. Deniz Taşçı'ya, Proje Dersi Asistanı Nihan Vural'a, AKADEMA kurucusu Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın'a ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafında düzenlenen ve proje kapsamında hazırlanan derslerin kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi AKADEMA platformunda hala devam ediyor.
(İHA-MET-Y)

18.04.2017 10:52:40 TSI
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