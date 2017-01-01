18 NİSAN 2017
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Mersin GİAD Başkanı İzol: "Yeni yatırımlara odaklanmalıyız"

18 Nisan 2017 Salı, 10:45
Mersin GİAD Başkanı İzol: "Yeni yatırımlara odaklanmalıyız"
Mersin GİAD Başkanı İzol: "Yeni yatırımlara odaklanmalıyız"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, ülke olarak referandum gündemini geride bırakıp yeni yatırımlara, yenilikçi projelere odaklanılması gerektiğini ifade etti.
Mersin GİAD Başkanı İzol, yazılı bir açıklama yaparak, referandumu değerlendirdi. Türkiye'nin önemli bir demokrasi sınavını daha başarıyla tamamladığını kaydeden İzol, "Türkiye istikrardan yana oyunu kullandı. Artık ülke olarak referandum gündeminden çıkıp, acilen ekonomi odaklı gündeme odaklanmamız gerek. Türkiye'nin yeni yatırımlara, yeni yatırımların getireceği istihdam oranlarına ve ihracata ihtiyacı var. Ülke olarak bundan sonraki gündemimizin ekonomi odaklı olması, geleceğimiz açısından önemli. Siyasal ya da sistemsel tartışmaları bir kenara bırakarak yeni yatırımların ülkemize, halkımıza kazandıracaklarını düşünmeliyiz. Ülke ekonomisinin kalkınması adına çalışmalar yapmalıyız. İş dünyası olarak ülkemize karşı hiçbir zaman güvenimizi kaybetmedik. Halkımız demokratik seçimlerini yaptılar. Bundan sonra bizim üzerimize düşen çok daha fazla çalışmak. Bugüne kadar devletimizin gücünü arkamızda hissettiğimiz gibi bundan sonra da iş dünyası olarak devletimizin gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz" dedi.
Öte yandan İzol, 5 Mayıs 2017 tarihinde Mersin GİAD'ın kuruluşunun 14. Yıl dönümünün kutlanacağını da belirterek, "Daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Mersin ve daha güçlü bir Mersin GİAD hedefiyle çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Balomuzu muhteşem bir atmosferde gerçekleştirmek için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile var gücümüzle çalışıyoruz. Balomuzda Ziynet Sali sahne alacak. İstanbul ve Ankara'dan misafirlerimiz de balomuzda bizlere eşlik edecekler" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

18.04.2017 10:53:21 TSI
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