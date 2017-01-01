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Sason ve Kozluk ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

18 Nisan 2017 Salı, 10:47
Sason ve Kozluk ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Sason ve Kozluk ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı.
Sason ilçesine bağlı Derince, Kaşyayla, Akçalı-Uluağaç yolu ile Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan-Akçalı grup köy yolları heyelan nedeniyle bozulurken, sel suları, Sason Çayı üzerinde bulunan Umurlu Köprüsü'nü tıkayarak, çayın kıyısında bulunan çilek tarlalarında zarara yol açmıştı. Kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle bozulan yolların onarılması, yeniden asfaltlama çalışmalarının yapılması ve çiftçilerin tarım ürünlerinde meydana gelen zararların tespiti için İlçe Kaymakamlıkları, İl Özel İdaresi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce koordineli bir şekilde çalışmaları devam ediyor.
(OA-MP-Y)

18.04.2017 10:56:00 TSI
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