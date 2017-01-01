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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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"Alternatif Yaklaşımlar ve Demokratik Eğitim" semineri

18 Nisan 2017 Salı, 10:49
"Alternatif Yaklaşımlar ve Demokratik Eğitim" semineri
"Alternatif Yaklaşımlar ve Demokratik Eğitim" semineri

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünün organizasyonunda "Alternatif Yaklaşımlar ve Demokratik Eğitim" konulu seminer düzenlendi.
Seminer, Alternatif Eğitim Derneği Kurucusu Dr. Eylem Korkmaz'ın sunumuyla Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Alternatif eğitimin ne ve neyin alternatifi olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatan Dr. Eylem Korkmaz, "Çocuğun kendi varlığını ve potansiyelini temel almayan ve çocuğu evrensel olarak kabul edilmiş değerler doğrultusunda yetiştirmeyi hedefleyen birey ile toplumun ihtiyaçları arasında denge kuramayan bir eğitim sistemi her zaman Türkiye'de ve dünyanın her ülkesinde sorun oluşturmaktadır" dedi.
Dr. Korkmaz, Türkiye'de ve dünyada yaygın olan alternatif yaklaşımlardan (Montessori, Reggio Emilia, Emmi Pikler, Orman Pedagojisi ve Demokratik okullardan) ve yaklaşımların felsefesinden söz etti.
Seminere Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Seminer sonunda Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Çocuk Gelişimi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Arzu Akar Gençer, Dr. Eylem Korkmaz'a teşekkür belgesi takdim etti.
(KA-MEF-Y)

18.04.2017 10:56:51 TSI
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