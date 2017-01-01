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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Özal panelle anılacak

18 Nisan 2017 Salı, 10:52
Özal panelle anılacak
Özal panelle anılacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, "Vefatının 24.yılında Turgut Özal'ı Anlamak" konulu panelle anacak.
Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilecek panel, 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00'da düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen panel, Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun ile Ulaştırma eski Bakanı Basri Aktan katılacak.
"Vefatının 24.Yılında Turgut Özal'ı Anlamak" paneline tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.
(BT-SD-Y)

18.04.2017 11:00:27 TSI
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