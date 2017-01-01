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Özal panelle anılacak



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, "Vefatının 24.yılında Turgut Özal'ı Anlamak" konulu panelle anacak.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilecek panel, 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00'da düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen panel, Mülkiye Başmüfettişi Atilla Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun ile Ulaştırma eski Bakanı Basri Aktan katılacak.

"Vefatının 24.Yılında Turgut Özal'ı Anlamak" paneline tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

(BT-SD-Y)



18.04.2017 11:00:27 TSI

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