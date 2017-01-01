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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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KMÜ'de 4. Üniversite Tanıtım Günleri yapılacak

18 Nisan 2017 Salı, 10:52
KMÜ'de 4. Üniversite Tanıtım Günleri yapılacak

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin (KMÜ) bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Tanıtım Günleri, 20-21 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Tanıtım Günleri'nin açılış töreni KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda 20 Nisan Perşembe günü saat 10'da yapılacak. Karaman'daki lise öğrencilerinin üniversiteyi daha yakından tanımalarını amaçlayan Tanıtım Günleri'nde üniversitenin tanıtım filmi ve slayt sunumu izleyenlerle paylaşılacak. Programda ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunacağı müzik dinletisi ve üniversite öğrencisi Kadir Fener'in tek kişilik gösterisi de sahne alacak. İki gün sürecek olan KMÜ Tanıtım Günlerinde üniversitenin akademik birimleri tarafından stantlar açılırken Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonlarında eş zamanlı olarak sunumlar gerçekleştirilecek" denildi.
(MD-AH-Y)

18.04.2017 11:00:36 TSI
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