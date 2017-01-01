18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Buharkent'te kitap okuyanlar ödüllendirildi

18 Nisan 2017 Salı, 10:55
Buharkent'te kitap okuyanlar ödüllendirildi
Buharkent'te kitap okuyanlar ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde kütüphaneden en çok kitap okuyan üç kişi, Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından ödüllendirildi.
Buharkent İlçe Kütüphanesinden en çok kitap okuyan ilk üç kişi olan ortaokul öğrencileri Nazmi Yamuç, Yunus Emre Uçar ile Adile Demir isimli vatandaşın ödüllerini, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından verildi.
Kaymakam Arabacı, ilçe kütüphanesinin yenilenmiş ve hayli güzel olduğunu ifade ederek "Kütüphaneler, bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda birçok bilgi ve belgenin saklı tutulduğu, toplumların kültür ve medeniyet birikimlerini barındıran geçmişten geleceğe önemli bir hazinedir. Kütüphaneler bilgiye ulaşma noktasında bir eğitim ve kültür kurumu olma niteliği ile toplumların yaşamında önemli görevleri üstlenmektedir. Bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların ekonomik, siyasal ve toplumsal yönde güçlü oldukları görülmektedir. Ülkemizin geleceğine yapılacak önemli yatırımlardan biri de doğru bilgiye ulaşmak için araştıran, sorgulayan, özgür düşünceye sahip bireyler olmak ve okuma alışkanlığı kazanmış bir nesil yetiştirmektir. Okuma alışkanlığı kazanan çocuklarımız, gelecekte de bu alışkanlıklarını devam ettirecekler ve akademik yönden başarılı, genel kültür sahibi, ne istediğini bilen, dünyayı tanıyan bireyler olacaklardır" dedi.
(OD-MB-Y)

18.04.2017 11:02:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydın TÜMSİAD, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nu ziyaret etti
YEREL

AYDIN TÜMSİAD, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇANDIROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplanıyor
YEREL

AYDIN İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANIYOR
Motosikletten düşen iki çocuk babası hayatını kaybetti
YEREL

MOTOSİKLETTEN DÜŞEN İKİ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'da turizmin sorunları basına kapalı konuşuldu
YEREL

AYDIN'DA TURİZMİN SORUNLARI BASINA KAPALI KONUŞULDU
10 hapisle aranan şüpheli oy kullanmak isteyince yakaladı
YEREL

10 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ OY KULLANMAK İSTEYİNCE YAKALADI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
&quot;Bahar yorgunluğu ile baş etmek için düzenli beslenin&quot;
YEREL

"BAHAR YORGUNLUĞU İLE BAŞ ETMEK İÇİN DÜZENLİ BESLENİN"
Üniversitelilerden 'Alet Çantası' projesine destek
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN 'ALET ÇANTASI' PROJESİNE DESTEK
Aydın'da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor
YEREL

AYDIN'DA ÜRETİCİLER MUM IŞIĞI İLE İŞÇİ ARIYOR
Aktaş; &quot;Aydın'daki mera alanları daha aktif kullanılmalı&quot;
YEREL

AKTAŞ; "AYDIN'DAKİ MERA ALANLARI DAHA AKTİF KULLANILMALI"
Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti
YEREL

AYDIN'DA DÜNYA OTİZM FARKINDALIK AYI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Müftü Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı ziyaret etti
YEREL

MÜFTÜ TOPALOĞLU, BAŞKAN ALICIK'I ZİYARET ETTİ
MHP'li Pehlivan; &quot;Türk milletinin verdiği her karar doğrudur&quot;
YEREL

MHP'Lİ PEHLİVAN; "TÜRK MİLLETİNİN VERDİĞİ HER KARAR DOĞRUDUR"
Efeler Belediyesi 400 vatandaşı Ankara'ya taşıdı
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 400 VATANDAŞI ANKARA'YA TAŞIDI
Kursiyerler eserlerini görücüye çıkarttı
YEREL

KURSİYERLER ESERLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARTTI
Nazilli'de larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ'DE LARVA NOKTALARINA YÖNELİK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Söke'de Kutlu Doğum konferansı
YEREL

SÖKE'DE KUTLU DOĞUM KONFERANSI
Aydın'da hayat normale döndü
YEREL

AYDIN'DA HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi
YEREL

KUŞADASI'NA SEZONUN İLK TRANSATLANTİK GEMİSİ GELDİ
Söke'de Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak
YEREL

SÖKE'DE ÇOCUKLAR 23 NİSAN COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞAYACAK
Başkan Kılıç, yüzde 60 'Evet' çıkaran Köşklülere teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, YÜZDE 60 'EVET' ÇIKARAN KÖŞKLÜLERE TEŞEKKÜR ETTİ
İncirliova'da işyerleri denetleniyor
YEREL

İNCİRLİOVA'DA İŞYERLERİ DENETLENİYOR
Söke polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL

SÖKE POLİSİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE
Koçarlı'da atletizm şenlikleri düzenlendi
YEREL

KOÇARLI'DA ATLETİZM ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

HERKES DÖNÜP ONA BAKTI! ÜNLÜ İSİM ŞOV YAPTI...

 1
  • 2 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 3 "Anne evlat aşkı"
  • 4 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri