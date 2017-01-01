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Buharkent'te kitap okuyanlar ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde kütüphaneden en çok kitap okuyan üç kişi, Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından ödüllendirildi.

Buharkent İlçe Kütüphanesinden en çok kitap okuyan ilk üç kişi olan ortaokul öğrencileri Nazmi Yamuç, Yunus Emre Uçar ile Adile Demir isimli vatandaşın ödüllerini, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından verildi.

Kaymakam Arabacı, ilçe kütüphanesinin yenilenmiş ve hayli güzel olduğunu ifade ederek "Kütüphaneler, bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda birçok bilgi ve belgenin saklı tutulduğu, toplumların kültür ve medeniyet birikimlerini barındıran geçmişten geleceğe önemli bir hazinedir. Kütüphaneler bilgiye ulaşma noktasında bir eğitim ve kültür kurumu olma niteliği ile toplumların yaşamında önemli görevleri üstlenmektedir. Bilgiye önem veren, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların ekonomik, siyasal ve toplumsal yönde güçlü oldukları görülmektedir. Ülkemizin geleceğine yapılacak önemli yatırımlardan biri de doğru bilgiye ulaşmak için araştıran, sorgulayan, özgür düşünceye sahip bireyler olmak ve okuma alışkanlığı kazanmış bir nesil yetiştirmektir. Okuma alışkanlığı kazanan çocuklarımız, gelecekte de bu alışkanlıklarını devam ettirecekler ve akademik yönden başarılı, genel kültür sahibi, ne istediğini bilen, dünyayı tanıyan bireyler olacaklardır" dedi.

(OD-MB-Y)



18.04.2017 11:02:48 TSI

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