Kütahya Müftülüğü Kutlu Doğum Haftasına hazır



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Müftülük olarak, Kutlu Doğum Haftasına hazır olduklarını söyledi.

Hazırlar, Kutlu Doğum Haftasının Kütahya'da her yıl büyük bir ilgi ve coşkuyla kutlandığını belirterek, Kutlu Doğum Haftasının 2017 yılı ana temasının 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendiğini ifade etti.

Kutlu Doğum Haftasının her sene bilgi, aydınlanma ve irfan ziyafetine dönüştüğünü belirten Müftü Hüseyin Hazırlar, "Milletimizi millet yapan ve milletimizin her ferdini bir araya getiren en büyük sevgi, Peygamber sevgisi, Peygamber sevdasıdır. Kutlu Doğum Haftasını, bu sevgiyi bilgiye ve bilince dönüştüren bir hafta olarak idrak ediyoruz.Kutlu Doğum Haftasının sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde de Diyanet İşleri Başkanlığımız öncülüğünde idrak ediliyor.Kutlu Doğum Haftası her sene bir bilgi, aydınlanma ve irfan ziyafetine dönüşmektedir. İkinci olarak, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmekte, kardeşlik düşüncelerimizi, kardeşlik duygularımızı Muhammed Mustafa sevgisi etrafında pekiştirmektedir. Üçüncüsü ise, aynı zamanda bu hafta hem milletimiz için hem de kutlandığı bütün coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimiz için manevi bir yenilenme haftasına dönüşmüştür.Kutlu Doğum haftalarını her yıl bireysel ve toplumsal hayatımızı yakından ilgilendiren, içinden geçtiğimiz süreçleri dikkate alan hem ülkemizin hem bölgemizin hem insanlığın içinden geçtiği süreçleri dikkate alan temaları gündeme getirerek kutluyoruz. Hz. Peygamberin çağlar üstü mesajlarını rahmet yüklü mesajlarıyla insanlığı o tema çerçevesinde oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene Kutlu Doğum Haftasında üzerinde duracağımız tema, Hz. Peygamber ve Güven Toplumu olacaktır.Bu sene Kutlu Doğum Haftası temasının 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlenmesinde 4 önemli sebebi vardır" diye konuştu.

Müftü Hazırlar, 4 maddeyi şu sözlerle ifade etti: "Bugün insanlık, küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyor. Ortak evimiz ve ortak yurdumuz olan çevre ve tabiat güvenliği de kaybolmaya başlamıştır. Ahlak ve hukuk kanımayan karanlık ve kuralsız savaşların pençesinde İslam coğrafyası güvenini kaybetmiştir. 15 Temmuz ihanet, işgal ve darbe teşebüsü ile dine güven yara alkıştır."



Kutlu Doğum Haftası programları



Müftü Hazırlar, Kutlu Doğum Haftasının 20 Nisan Perşembe günü saat 14.30'da Hazer Dinari Kültür Merkezinde İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferansıyla başlayacağını dile getirdi.

Hazırlar, 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü'nün bayanlara yönelik 'Kutlu Doğum Konferansı'nın da Hazer Dineri Kültür Merkezinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Müftü Hazırlar, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğrencileri tarafından da program hazırlandığını belirtti.

Hafta nedeniyle il merkezi ve ilçelerde onlarca program hazırladıklarını belirten Müftü Hazırlar, Siyer-i Nebi yarışmasının ise, 29 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da Gençlik Merkezinde yapılacağını bildirdi.

Müftü Hüseyin Hazırlar, Kutlu Doğum Haftası sebebiyle düzenleyecekleri etkinliklere tüm Kütahyalılar'ın davetli olduğunu sözlerine ekledi. (EFE)



18.04.2017 11:03:25 TSI

