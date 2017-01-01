Kitap kurtları ödüllendirildi
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Al Götür, Oku Getir" sloganıyla 5´incisi düzenlenen Kitap Okuma Yarışmasında ilk 10´a giren Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri okul idaresince ödüllendirildi.
Kitap Okuma Yarışması ilçe finalinde birinciliği paylaşan 2/B sınıfı öğrencisi Ahmet Selim Şenkul´a Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, ilk 10´da yer alan 2/A sınıfı öğrencisi Emine Batı, 3/A sınıfı öğrencisi Yağmur Çayır ve 4/A sınıfı öğrencisi Emirhan Kaya´ya da Sınıf Öğretmenleri tarafından madalyaları takıldı.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencileri tebrik ederek, emek harcayan ailelere ve öğretmenlerine teşekkür etti.(MA-EFE)
18.04.2017 11:03:39 TSI
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