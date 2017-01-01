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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'lü öğrencilerden Tatangalar belgeseli

18 Nisan 2017 Salı, 10:58
SAÜ'lü öğrencilerden Tatangalar belgeseli
SAÜ'lü öğrencilerden Tatangalar belgeseli

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Film Atölyesi kapsamında Üveys Altun ve Ahmet Kerim Canat tarafından 'Bir Kentin Sevdalıları Tatangalar' isimli belgesel hazırlandı.
Danışmanlığını Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Çelik'in yaptığı 'Bir Kentin Sevdalıları Tatangalar' isimli belgesel filmin galası Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Belgesel hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Çelik, 'Bir Kentin Sevdalıları Tatangalar' filmi, Tatangalar'ın Sakaryaspor'a olan tutkularını ve Sakarya şehriyle kurdukları güçlü bağı ele alıyor. Tatangalar'ın heyecan, coşku ve takımlarına bağlılıklarını, etkileyici bir görsel dil ile anlatan film, Sakaryaspor'un Tatangaların hayatındaki yerini ve önemini içeriden bir bakışla seyirciye sunmayı başarıyor" dedi.
Gösterim öncesi, Ahmet Kerim Canat ve Üveys Altun, filmin çıkış noktası ve yapım koşulları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdiler. Gösterim sonrasında ise, Tantangalar taraftar grubu başkanı Murat Ercan film ekibine teşekkürlerini ileterek, Tatangalar ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
(BCT-GY-Y)

18.04.2017 11:06:53 TSI
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