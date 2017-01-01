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KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" konulu söyleşide Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin öğrencilerle buluştu.

İş ve siyaset hayatının önemli isimlerini öğrencileriyle buluşturan KTO Karatay Üniversitesi, Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) iş birliği ile düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" adlı programda bu kez de Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'i öğrencilerle buluşturdu.

KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" adlı söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Ülkemiz tarihinde ilk defa uzun dönemleri kapsayan planlar yapılıyor. Her türlü sıkıntıya rağmen ülkemiz gücünü hiç kaybetmeden hedefleri doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmiyor. Konya tarihte olduğu gibi bugün de merkez şehir olma yolunda hızla ilerliyor. KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de bu vizyona katkı sağlamak için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin donanımlı bir şekilde üniversiteden mezun olmaları gerekliliğine vurgu yapan KONTİMDER Başkanı Osman Başaran ise, "KTO Karatay Üniversitesi nitelikli mezunların yetişmesi noktasında 'Sektör Danışmanlığı' projesini başarıyla sürdürüyor. Öğrenciler hem sektörü tanıyor hem de akademik eğitimlerini tamamlamış oluyor" ifadelerine yer verdi.

"KTO Karatay Üniversitesi iş dünyası ile iç içe bir üniversite"

Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Aklin, "Rekabetin oluşması için insana, bilgiye, inovasyona, çevreye ve geleceğe yatırıma ihtiyaç vardır. Ekonomiye, üreterek değer katmak zorundayız. Yıllık plan yapan ülke hâline geldik, stratejik planlar oluşturuyoruz. Ülkemiz birtakım sancılı süreçlerden geçti. Parlamenter sistem artık bu ülkeyi çekmiyor. 2016 yılında yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen bu ülke büyümesini sürdürdü" dedi.

Söyleşi KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Bahattin Kulu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan'ın, Alkin'e hediye takdimi ile sona erdi.

(AH-Y)



18.04.2017 11:10:20 TSI

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