18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi

18 Nisan 2017 Salı, 11:02
KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi
KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" konulu söyleşide Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin öğrencilerle buluştu.
İş ve siyaset hayatının önemli isimlerini öğrencileriyle buluşturan KTO Karatay Üniversitesi, Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) iş birliği ile düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" adlı programda bu kez de Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'i öğrencilerle buluşturdu.
KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği Parlaktır" adlı söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Ülkemiz tarihinde ilk defa uzun dönemleri kapsayan planlar yapılıyor. Her türlü sıkıntıya rağmen ülkemiz gücünü hiç kaybetmeden hedefleri doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmiyor. Konya tarihte olduğu gibi bugün de merkez şehir olma yolunda hızla ilerliyor. KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de bu vizyona katkı sağlamak için çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu.
Öğrencilerin donanımlı bir şekilde üniversiteden mezun olmaları gerekliliğine vurgu yapan KONTİMDER Başkanı Osman Başaran ise, "KTO Karatay Üniversitesi nitelikli mezunların yetişmesi noktasında 'Sektör Danışmanlığı' projesini başarıyla sürdürüyor. Öğrenciler hem sektörü tanıyor hem de akademik eğitimlerini tamamlamış oluyor" ifadelerine yer verdi.
"KTO Karatay Üniversitesi iş dünyası ile iç içe bir üniversite"
Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Aklin, "Rekabetin oluşması için insana, bilgiye, inovasyona, çevreye ve geleceğe yatırıma ihtiyaç vardır. Ekonomiye, üreterek değer katmak zorundayız. Yıllık plan yapan ülke hâline geldik, stratejik planlar oluşturuyoruz. Ülkemiz birtakım sancılı süreçlerden geçti. Parlamenter sistem artık bu ülkeyi çekmiyor. 2016 yılında yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen bu ülke büyümesini sürdürdü" dedi.
Söyleşi KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Bahattin Kulu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan'ın, Alkin'e hediye takdimi ile sona erdi.
(AH-Y)

18.04.2017 11:10:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meram'da hobi bahçesi başvuruları başladı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Beyşehir'de şehitler anısına futbol turnuvası başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ŞEHİTLER ANISINA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

KONYA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Seydişehir'e yeni kamu binası
YEREL

SEYDİŞEHİR'E YENİ KAMU BİNASI
Seydişehir Belediyesinin araç filosu güçleniyor
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Akyürek: &quot;Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız&quot;
YEREL

AKYÜREK: "BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞUNDA EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Altay: &quot;Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "KAZANAN TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLMUŞTUR"
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBE BAŞKANI AKTAN: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Özgüven: &quot;80 milyon kardeşçe büyük ve güçlü Türkiye'ye yürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "80 MİLYON KARDEŞÇE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"
Karamercan: &quot;Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "YENİ TÜRKİYE'MİZ HAYIRLI OLSUN"
Okka: &quot;Yeni sistem gücümüze güç katacaktır&quot;
YEREL

OKKA: "YENİ SİSTEM GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR"
OSBÜK Başkanı Kütükcü: &quot;Yeni dönemde yeni küresel başarı hikayeleri yazacağız&quot;
YEREL

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: "YENİ DÖNEMDE YENİ KÜRESEL BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ"
Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

EKONOMİ DÜNYASI REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Konya iş dünyasından referandum değerlendirmesi
YEREL

KONYA İŞ DÜNYASINDAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Beyşehir'de bir sandıktan yüzde 100 &quot;evet&quot; çıktı
YEREL

BEYŞEHİR'DE BİR SANDIKTAN YÜZDE 100 "EVET" ÇIKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

HERKES DÖNÜP ONA BAKTI! ÜNLÜ İSİM ŞOV YAPTI...

 1
  • 2 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 3 "Anne evlat aşkı"
  • 4 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri