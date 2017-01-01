18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Başkan Sözlü: "Ne mutlu bizlere ki O'nun ümmeti, takipçileriyiz"

18 Nisan 2017 Salı, 11:02
Başkan Sözlü: "Ne mutlu bizlere ki O'nun ümmeti, takipçileriyiz"
Başkan Sözlü: "Ne mutlu bizlere ki O'nun ümmeti, takipçileriyiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kutlu doğum haftası etkinliklerine katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Sözlü, Hz. Muhammed'i anmanın yolunun O'nu anlamaktan geçtiğini vurguladı.
Adana İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, il ve ilçe müftüleri katıldı. Etkinliklerin açılışında konuşan Vali Demirtaş, Hz. Muhammed'in yaşamının, doğruluğu ve dürüstlüğünün tüm insanlığa örnek olması gerektiğini belirtirken İl Müftüsü Hasan Çınar, Hz. Muhammed'in güvenin, emanetin yeryüzüne çıktığı günün kutlu olduğunu ifade etti.

"Peygamberimizin sevgi ve hoşgörüsüne ihtiyacımız var"
Etkinlikte konuşan Başkan Sözlü, Hz. Muhammed'in, kaynağı hiç kesilmeyecek rahmet ve mağfiret pınarı olarak yeryüzünü şereflendirmesinin miladi 1446'ncı yılını karşılamanın eşsiz kıvancını yaşadıklarını belirtirken, O'nu anmanın yolunun, O'nu anlamaktan, O'nun öğretilerini, insanlığa mesajlarını daha derinlemesine ve daha kapsamlı olarak idrak etmekten geçtiğini ifade etti. İslam coğrafyasını kandan ve gözyaşından arındıracak çözümün de burada aranması gerektiğini aktaran Başkan Sözlü, insanlığa bir güneş gibi doğan Resulullah'ın davranışlarındaki ölçü, konuşmasındaki sakinlik, sevgi ve hoşgörüsüne ziyadesiyle ihtiyaç duyulan bir zaman diliminden geçildiğini vurguladı.

"İslam'ın özünde kardeşlik ve huzur vardır"
Başkan Sözlü, Hz. Muhammed'in asırlar öncesinden insanlık alemini doğruya yönlendiren mesajlarının tam olarak anlaşıldığı gün Dünya üzerindeki insan canına kast eden, yok etmeye yönelik, kinle, nefretle verilen savaşların biteceğini, yeryüzü ve yaşadığımız coğrafyanın daha yaşanılır bir hale geleceğini düşündüğünü ifade ederek, "Peygamberimiz yaşadığı müddetçe şahsi menfaatler peşine takılmamış, herkesi karşısına almak pahasına doğrudan taviz vermemiş, inançları istismar edici en küçük bir tavrın içerisinde bulunmamış, makamlar üstü konumunu asla bir başkasını ya da başkalarını hakir görmek, fayda sağlamak veya kendi ikbali için kullanmamıştır. Ne mutlu bizlere ki kendisine hasımlık edenlerin dahi doğruluğuna saygı duyduğu bir Peygamber'in ümmeti, takipçileriyiz. Biliyoruz ki Cenab-ı Allah'ın yanında üstünlük mezhebimizde, rengimizde değildir; üstünlük sosyal, siyasal, kültürel avantajlara göre şekillenmemiştir. Cenab-ı Allah'ın yanında en kıymetli olanımız O'na karşı gelmekten en çok sakınanımızdır. Bu itibarla kutlu dinimiz İslam'ın özünde kardeşlik, gerçek anlamıyla barış ve huzur içinde birlikte yaşama ülküsü vardır" dedi.
Program, Adana İl Müftülüğü tasavvuf korosunun dinletisiyle sonlandı.
(ELF-Y)

18.04.2017 11:10:30 TSI
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