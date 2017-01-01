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Başkan Karakaya: "Türkiye'nin önü açıldı"



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, referandumu değerlendirdi.

Karakaya, şu açıklamalarda bulundu: "Bu millet 30 yıldır eski aracını bıraktı. Artık yeni araçla yoluna devam edecek. Türkiye'de yüzde 51.34 oyla evet çıktı. Bu tüm Avrupa'ya, Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara rağmen. Almanya, Hollanda, Belçika hayır dedi ama bu millet evet dedi. Biz 'Söz de karar da milletin' dedik. Bu millet kararını verdi. Artık Türkiye gelecek yıllara kararlı bir şekilde ilerleyecek. 16 Nisan referandumunda Erzurum yine üzerine düşeni yaptı ve Büyükşehirler içerisinde en fazla evet oyu veren il oldu. Erzurum'un bu kararlı duruşu ve devletinin yanında olması hiç kimseyi rahatsız etmesin. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il olan Erzurum, ülkemizin geleceği ve kalkınması için herkese gereken cevabı vermiştir. Üzüntümüz şudur ki, büyük yatırımların yapıldığı ve siyasilerimizin gözbebeği olan başta İstanbul ve Ankara olmak üzere metropol kentlerde hayırın çıkmasıdır. ancak yine de her kesimin görüşünü saygıyla karşılıyoruz. Evet zaferi ile sonuçlanan 16 nisan referandumunun ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun temennisini sunuyorum."

(ERZ-Y)



18.04.2017 11:13:18 TSI

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