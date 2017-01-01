YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de 'Kitap Okuma' yarışması

Mardin'de 'Kitap Okuma' yarışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de düzenlenen "Kitap Okuma" yarışmasının il finali yapıldı. Finalde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım" projesi kapsamında 'Liseler Arası Kitap Okuma' yarışması düzenledi. Mardin merkez ve ilçelerinde düzenlenen yarışmanın il finali de yapıldı. Yarışma finaline Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şube Müdürü Hüseyin Akdağ ve öğretmenler katıldı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen yarışmada öğrenciler okudukları kitaplardan teste tabi tutuldu. Sorulara en çok doğruyu cevap veren öğrenciler, dereceye girmeye hak kazandı.

Yarışmada Kızıltepe İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulkadir Gülsever birinci, Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Yasemin Turan ikinci ve Artuklu Mardin Fen Lisesi Öğrencisi Elif Boğa üçüncü oldu. Yarışma sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz kahramanları unutturmamak ve milletin vatanına olan sevdasını her zaman hatırlatmak adına projeler yapmaktadır. Bu projelerden birisi de 'Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım' projesidir. Burada öğrencilerimiz milli birlik ve kahramanlığı içeren çeşitli kitaplar okudular. Bizler öğrencilerimizi bu kitaplardan test ettik. Başarılı olan öğrencilerimizi ise ödüllendirdik. İnanıyoruz ki bu bilinç yapacağımız çalışmalarla nesilden nesile giderek büyüyecek" dedi.

Yarışmanın sonunda Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencileri makamında ağırlayarak sertifikalarını takdim etti.

(MSK-MP-Y)



18.04.2017 11:14:43 TSI

NNNN

