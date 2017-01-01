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Meram'da hobi bahçesi başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'ne ait Karahüyük Mahallesi'ndeki hobi bahçeleri 5 yıllığına kiraya veriliyor.

Karahüyük Mahallesi'nde yaklaşık 91 bin metrekarelik alanda bulunan 290 adet hobi bahçesi, 5 yıllığına kiraya verilecek. Hobi bahçelerine başvurular 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar Meram Belediyesi Hizmet Binası'nda kabul edilecek.

Meram Belediyesi'nin resmi internet sitesinden indirilecek başvuru formları doldurularak ikametgah ilmühaberi ve kimlik fotokopisi ile birlikte başvurular yapılacak. Başvurularda Meram ilçesinde ikamet etme şartı aranıyor.

Kura çekimi 4 Mayıs'ta

Ön başvurular tamamlandıktan sonra 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Saat 14.00'te Meram Atiker Düğün ve Toplantı Merkezi'nde noter huzurunda çekilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde; bay ve bayan mescit, çocuk oyun grubu ve her bir vatandaşa 200'er metrekarelik ekip dikebilecekleri alan hazırlandı. Hak sahiplerinden yıllık 200 TL'lik kira bedeli alınacak. Hak sahipleri, bahçe içerisinde yapılacak kamelyayı Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belirleyeceği numuneye göre kendisi yaptıracak.

(AH-Y)



18.04.2017 11:17:22 TSI

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