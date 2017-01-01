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Batman'da 58 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin iki araçta yaptığı aramada piyasa değeri 58 bin TL olan 88 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Polislerin araçlarda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 58 TL olan 88 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 9 dokuz şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(MŞY-MP-Y)



18.04.2017 11:19:17 TSI

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