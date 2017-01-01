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Karaman'da öğrencilerden açık alan basketbol sahasına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı açık alan basketbol sahası öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

Müdürlük bünyesinde faaliyet veren spor tesisleri gençlerden yoğun ilgi görüyor. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan açık basketbol sahasında boş vakitlerini değerlendiren gençler düzenledikleri basketbol maçlarıyla stres atıyor. Özellikle çevrede oturan gençlerin uğrak yeri haline gelen açık basketbol sahası, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerinin boş zamanlarını geçirdiği vazgeçilmez alanlar arasında. Güvenli bir alanda spor yaptıkları için kendilerini şanslı hisseden öğrenciler, futbol sahası ve spor salonlarının yanında basketbol severlerinde açık alanda basketbol oynayabileceği bir alan olduğu için mutlu olduklarını dile getirdiler. Tesislerin kapılarını gençler için sonuna kadar açtıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Tesislerin gençlerle buluşması ve onların büyük bir mutlulukla kullanabilmeleri, bizim en büyük kazancımız. Gençlerimiz tesislerimize gelerek güvenli bir ortamda hem spor yapıyor hem de boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı buluyor. Karamanımızda devam eden spor yatırımlarımız hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynayacak hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyacak" dedi.

(MD-AH-Y)



18.04.2017 11:22:07 TSI

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