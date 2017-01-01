18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı

18 Nisan 2017 Salı, 11:15
Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı
Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.
Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'da turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Toplantıda, bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'da turizm alanında yapılan çalışmalar ve turizmi olumsuz etkileyen nedenlerin üzerinde durularak, turizm sektörü temsilcileri ile sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
Toplantıya, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK Başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, gerçekleşen toplantıda katılımcılara bir sunum yaparak, turizm alanında yapılan yatırım ve çalışmalara değinip, ilde ve bölgede turizmi olumsuz etkileyen faktörlerin üzerinde durdu.
Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, turizm sektörü temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlenildi.
Vali Abdullah Erin, "Sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel varlıkları ile açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi ve bu denli önemli bir kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için kamu kurumlarımıza, esnafımıza, turizm sektörü temsilcilerimize ve tüm halkımıza önemli görevler düşmektedir. Adıyaman'ın sahip olduğu turizm potansiyelini ve değerlerini tanıtmak amacıyla bu Hafta Ankara AKM'de Adıyaman Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz" dedi.
Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki Turizm Koordinasyon toplantısı, katılımcıların soru ve düşüncelerinin dinlenmesi ile sona erdi.
(AHM)

18.04.2017 11:23:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının provası yapıldı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMININ PROVASI YAPILDI
Havaya rast gele ateş eden şahıs tabancasıyla yakalandı
YEREL

HAVAYA RAST GELE ATEŞ EDEN ŞAHIS TABANCASIYLA YAKALANDI
Besni'de kaymakamlık kupasında kuralar çekildi
YEREL

BESNİ'DE KAYMAKAMLIK KUPASINDA KURALAR ÇEKİLDİ
Rektör Gönüllü bilim fuarını gezdi
YEREL

REKTÖR GÖNÜLLÜ BİLİM FUARINI GEZDİ
Başkan Deniz: &quot;Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir&quot;
YEREL

BAŞKAN DENİZ: "MİLLETİN İRADESİ SANDIKTA TECELLİ ETMİŞTİR"
Sincik halkının ''Evet'' sevinci
YEREL

SİNCİK HALKININ ''EVET'' SEVİNCİ

Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı
YEREL

ADIYAMAN'IN TÜM İLÇELERİNDE 'EVET' OYU YÜKSEK ÇIKTI
Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma davet edildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

HERKES DÖNÜP ONA BAKTI! ÜNLÜ İSİM ŞOV YAPTI...

 1
  • 2 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 3 "Anne evlat aşkı"
  • 4 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri