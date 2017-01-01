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Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı



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Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'da turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Toplantıda, bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'da turizm alanında yapılan çalışmalar ve turizmi olumsuz etkileyen nedenlerin üzerinde durularak, turizm sektörü temsilcileri ile sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK Başkanları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, gerçekleşen toplantıda katılımcılara bir sunum yaparak, turizm alanında yapılan yatırım ve çalışmalara değinip, ilde ve bölgede turizmi olumsuz etkileyen faktörlerin üzerinde durdu.

Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, turizm sektörü temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlenildi.

Vali Abdullah Erin, "Sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel varlıkları ile açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi ve bu denli önemli bir kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için kamu kurumlarımıza, esnafımıza, turizm sektörü temsilcilerimize ve tüm halkımıza önemli görevler düşmektedir. Adıyaman'ın sahip olduğu turizm potansiyelini ve değerlerini tanıtmak amacıyla bu Hafta Ankara AKM'de Adıyaman Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz" dedi.

Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki Turizm Koordinasyon toplantısı, katılımcıların soru ve düşüncelerinin dinlenmesi ile sona erdi.

(AHM)



18.04.2017 11:23:19 TSI

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