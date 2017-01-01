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TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Uğurlu, "Millet İradesi İstikrar Dedi"



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KAYSERİ (İHA) - Referandum sonuçlarını değerlendiren TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, güçlü bir Türkiye için gerekli düzenlemenin Anayasamızdan başlaması gerektiğini vurgulayarak, ''Referandumda çıkan "EVET" kararı ile milletimiz geleceğine sahip çıktı ve dış ülkelerin Türkiye'yi karalama politikasına güzel bir cevap verdi'' dedi.

Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini söyleyen Uğurlu, referandum sonucunu değerlendirdi.

"Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olmuştu. Ülkemizi yıpratma girişiminde, bulunmaya devam edenlere gereken cevabı yine milletimizin iradesi verdi" diye konuştu.

(AÖ-Y)



18.04.2017 11:27:02 TSI

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