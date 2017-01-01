Survivor köy versiyonu
(Fotoğraflı)
Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde köyde kendi yaptıkları parkurlarla 'Survivor' düzenleyen çocuklar ilgi odağı oldu.
Horasan'ın Danışmend Köyünde çocuklar kendilerine parkur kurarak survivorun köy versiyonunu çektiler. Yaklaşık 3 yıldır survivorun köy versiyonu çeken Danışmend Köyü çocukları sosyal medyada ilgi odağı oldular.
Düzenledikleri kıyasıya yarışları cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaşan çocuklar, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.
(ŞÇ-AA-Y)
18.04.2017 11:29:46 TSI
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