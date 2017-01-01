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Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hollanda'da



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus+ Projesi 2. Proje Toplantısı'nı başarıyla tamamladı.

Toplantı, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 3 öğretmen ve 2 öğrencinin katılımıyla Hollanda'nın Roermond kentinde gerçekleştirildi. Bir hafta süren toplantı boyunca öğretmen ve öğrenciler için eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleriyle ilgili etkinlikler düzenlendi. Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı çalıştaylar, Fontys Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde kültürler arası farkındalık çalıştayları düzenlendi.

Amsterdam'a çalışma ziyaretinde bulunan öğrenciler buradaki eğitim ve çalışma olanaklarıyla ilgili çalıştaylara katıldı. Öğrenciler, ayrıca Hollanda kültürünü ve yaşam tarzını tanıma fırsatı buldu. Proje, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirildi.

(BK-ÖS-Y)



18.04.2017 11:30:02 TSI

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