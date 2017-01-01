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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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KOSHİM Kütüphanesi'nde tiyatro sürprizi

18 Nisan 2017 Salı, 11:23
KOSHİM Kütüphanesi'nde tiyatro sürprizi
KOSHİM Kütüphanesi'nde tiyatro sürprizi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) çatısı altında hizmet veren kütüphanede, renkli sürprizlerle öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor.
Konyaaltı Belediyesi KOSHİM bünyesinde hizmet veren kütüphane de farklı okullardan öğrenciler misafir ediliyor. Öğrenciler kütüphanede onları bekleyen bir birinden renkli sürprizlerle hem eğleniyor hem de kütüphane de kitap okuma alışkanlığı ediniyor.
Son olarak kütüphanede düzenli olarak 'kitap okuma günleri' yapan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, kendilerini bekleyen sürprizle son derece keyifli bir gün geçirdi. Evval Zaman İçinde Sanat Topluluğu'nun 'Kütüphane Kedisi' adlı oyunu ile öğrenciler kütüphanede tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Elif Acar ve Derviş Coşkun'un sahnelediği oyunda öğrenciler, kütüphanenin o sımsıcak yüzünü keşfediyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KOSHİM bünyesinde hizmet veren kütüphanenin bölgedeki bütün okullara yönelik faaliyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Böcek, "Kütüphanemizde bir birinden renkli sürprizlerle çocuklara hem okuma alışkanlığı kazandırıyoruz, hem de kütüphaneyi sevmelerini sağlıyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.04.2017 11:31:59 TSI
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