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23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının provası yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının provası Yeni Mahalle Gençlik Hizmetleri Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının 97. Yılı nedeniyle gerçekleştirilecek kutlama programının provası gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri yağış olmaz ise Adıyaman Valiliği önünde, yağış olursa Yeni Mahalle Gençlik Hizmetleri Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Törene katılacak olan okulların öğrencileri ve öğretmenleri Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bu gün provalarını gerçekleştirdi.

Provalarda jimnastik gösterileri, halkoyunları gösterisi, çeşitli gösteriler ve şiirler okunarak prova gerçekleştirildi.

(AHM)



18.04.2017 11:37:39 TSI

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