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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süneyle mücadele çalışmaları

18 Nisan 2017 Salı, 11:37
Süneyle mücadele çalışmaları
Süneyle mücadele çalışmaları
- Süneyle mücadelede 29 teknik ekip, 109 teknik eleman görevlendirildi.

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Süneyle mücadele çalışmaları kapsamında, Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde toplantı yapıldı. Süneyle mücadele kapsamında, 29 teknik ekip, 109 teknik eleman görevlendirildi.
2017 yılı süne sürvey çalışmalarında birlikteliğin sağlanması ve Kışlamış Ergin Mücadelesinin sakıncalarının görüşüldüğü toplantı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Bölge Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Nilay Dalkılıç'ın da katkılarıyla Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve 11 ilçede süne sürvey çalışmalarında görevli ekiplerin katıldığı toplantıda İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca konuyla ilgili olarak, "İlimizde her yıl ortalama 1 milyon 800 bin civarında tahıl (buğday-arpa) ekilmektedir. Her yıl bu alanlarda süne sürvey çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda İl Müdürlüğümüz tarafından bu yıl 26 teknik ekip, 109 teknik eleman görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz sürveylerini kışlak alanlarında başlamakta, hububat alanlarına iniş tamamlandığında, Kaba Sürvey, Kıymetlendirme Sürveyi, Yumurta Parazitlenme Sürveyi ve Nimf Sürveyi çalışmalarını titizlikle yapmaktadırlar. Süne mücadelesi Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Özellikle süne mücadelesinde Kışlamış Ergin Mücadelesi zararlı ve yasaktır. Hastalık ve yabancı ot mücadelesi esnasında Kışlamış Ergin Mücadelesi yapılması kesinlikle yasaktır. Zamanında yapılmayan tüm zirai mücadele faaliyetleri doğal dengenin bozulmasına neden olur" ifadelerini kullandı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Nilay Dalkılıç ise, "Sünenin Hayat Evreleri, Yaşayışı ve Mücadelesi" konulu sunumunun ardından ve başarılı bir süne mücadelesi için rehavete kapılmadan kontrollerin yapılması önemine değindi ve katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Konuyla ilgili bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.
(HLD-MEF-Y)

18.04.2017 11:45:25 TSI
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