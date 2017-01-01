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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Türkiye finalistinden Kilis'te muhteşem gösteri

18 Nisan 2017 Salı, 11:37
Türkiye finalistinden Kilis'te muhteşem gösteri
Türkiye finalistinden Kilis'te muhteşem gösteri

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Halk oyunlarında Türkiye finalist olan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Kilis'te muhteşem gösteri yaptı.
İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası nedeniyle Cumhuriyet meydanında bir etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtına İl Kültür ve turizm Müdürü Abdullah Aldemir tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Halk oyunlarında Türkiye finalist olan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi bir gösteri sundu.
İlgiyle izlenen gösteriyi gerçekleştiren öğrenciler, oyun bitiminde uzun süre alkışlandı.
(MAD-SD-Y)

18.04.2017 11:45:35 TSI
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