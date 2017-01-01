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Aydın TÜMSİAD, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, bir süre önce göreve başlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, Şube Sekreteri Talat Çerçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömür Alcak, Ali Dinçer, Serdar Ertuğrul ve Zafer Okumuş katıldı.

TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal " İlimizde yeni göreve başlayan Milli Eğitim Müdürümüze hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Memleketimizin en önemli sorunu eğitim. Eğitim kalitemiz arttıkça, milletçe seviyemiz artacak ve muasır medeniyetler arasında yerimizi alacağız. Bu alanda Aydın'da üzerimize düşen görevleri yapmaktan onur duyarız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, nazik ziyaretlerinden dolayı TÜMSİAD heyetine teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



18.04.2017 11:46:26 TSI

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