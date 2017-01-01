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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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ASAT'tan Serik'e 3 yılda 80 milyonluk yatırım

18 Nisan 2017 Salı, 11:41
ASAT'tan Serik'e 3 yılda 80 milyonluk yatırım
ASAT'tan Serik'e 3 yılda 80 milyonluk yatırım

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesine 3 yılda yaklaşık 80 milyon liralık yatırım yaptı.
Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Serik'te çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçeye 34 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Bu kapsamda Serik Bozdoğan Köyü Kızılçukur Mahallesi içme suyu inşaatı yapım işiyle 29 mahalleyi kapsayan dev bir içme suyu projesi hayata geçirildi.

Kız deresi ikinci etabı sürüyor
Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Kız Deresi Projesi ile Serik'in çehresi değişiyor. Proje ile yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu çözülürken aynı zaman da ilçeye modern bir cadde de kazandırılıyor. Yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olan Serik Kız Deresi 1. Etap çalışmalarını tamamlayan ASAT, 2. Etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda dereye bin 100 metre daha kutu menfez şeklinde yağmur suyu drenaj hattı inşa ediliyor. Yaklaşık 8.5 kilometreyi bulan proje tamamlandığında ise bölgedeki yağmur suyu sorunu kökünden çözülecek.

Kanalizasyon ve arıtma
'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla çalışmalarını başlatan ASAT, Serik'in geleceğini de koruyor. Alt yapı yatırımları kapsamında ilçeye 26 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Bu kapsamda Orta, Kuruş, Boğazkent, Merkez, Kökez, Gedik ve Eminceler mahallelerinin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirildi. Belek'teki turizm caddelerinin yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüldü. Çalışmalarında çevre hassasiyetini hep göz önünde bulunduran ASAT, 35 milyon 926 bin TL bedelle Serik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ilçeye kazandırdı. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik'e hizmet edecek. Ayrıca 3 milyon 172 bin liraya Rixos Atıksu Terfi Merkezi inşa edildi.
3 yılda Serik'in içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 80 milyon lira yatırım yapan ASAT'ın çalışmaları ilçe halkının takdirini topladı.
(SÇ-SÇ-Y)

18.04.2017 11:48:48 TSI
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