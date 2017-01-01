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Körfez'de yollara bakım çalışması



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ekipleri, kış sonrası bozulan yolların bakım ve onarımlarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kışın bitmesi ile birlikte bozulan yollarda bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ağır tonajlı araçlar ve yoğun geçen kış koşulları sonrasında hasar gören yerler, ekipler tarafından onarıldı ve trafiğe açıldı. Yolu tamamen trafiğe kapatmamak adına dönüşümlü olarak gerçekleştirilen asfaltlama çalışması, gün boyunca devam etti. Ayrıca ekipler Naip Köyü'nde mezarlığa giden yolda da parke çalışmasını tamamladı. Vatandaşlar da gece saatlerine kadar çalışan ekiplere teşekkür etti.

(İG-GY-Y)



18.04.2017 11:49:41 TSI

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