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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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OSGİAD Erbil temsilcisinden genel merkeze ziyaret

18 Nisan 2017 Salı, 11:44
OSGİAD Erbil temsilcisinden genel merkeze ziyaret
OSGİAD Erbil temsilcisinden genel merkeze ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İşadamları Derneği'nin (OSGİAD) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilcisi İsa Erden, derneğin Diyarbakır'daki merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Adanır ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.
Merkezi Diyarbakır'da bulunan OSGİAD'ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilcisi İsa Erden, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Adanır ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren OSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Adanır, özellikle Kuzey Irak ile ticaretin 2000-2014 yılları arasında büyük bir ivme kazandığını söyledi. Irak pazarının Güneydoğu'nu kalkınması için 100 yıllık bir fırsat olarak görüldüğünü belirten Adanır, "Her ne kadar bir takım bürokratik engeller ile karşılaşmış olunsa da bu sorunların ileri ki aşamalarda giderilerek, belli bir standardın yakalanacağını düşündü. Maalesef ticari iletişim asgari düzeye düşürülmüştür. Bölgede yaşanan ekonomik krizin bir diğer nedeni ise, üretim sürecini tamamlayamamış bir yönetimin, pazarda söz sahibi olmanın zorluklarını yaşamasıdır" dedi.
Kuzey Irak'ta en çok Türkiye mallarının tercih edildiğini belirten Adanır, "Bu zor günleri toplumsal dayanışma ile sonlandırmayı umuyoruz. Toplumsal dayanışmadan başka bir çıkar yolumuz yoktur. Birbirimizi ayrıştırmadan ve ortak değerlerimizi siyasi emellere alet etmeden Çanakkale ruhu ile ülkemizi sahiplenmeliyiz. Biz, ticaret yapabilmenin şartlarının oluşturulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
(YRT-MP-Y)

18.04.2017 11:52:10 TSI
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