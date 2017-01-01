18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da son bir ayda 345 trafik kazasında 286 kişi yaralandı

18 Nisan 2017 Salı, 11:45
Sakarya'da son bir ayda 345 trafik kazasında 286 kişi yaralandı

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde 79 bin 777 araç kontrol edildi. Kentte ayrıca son bir ayda meydana gelen 345 trafik kazasında 286 kişi yaralandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin Mart ayı trafik raporu yayımlandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda Mart ayı içerisinde 79 bin 777 araç kontrol edilirken, kusurlarından dolayı 986 araç trafikten men edildi. 169 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. İl sınırları içerisinde toplam; 163 maddi hasarlı, 179 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 345 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında 286 vatandaş yaralandı.
(BCT-GY-Y)

18.04.2017 11:53:51 TSI
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