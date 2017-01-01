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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mahalle evlerinin kadın kursiyerleri 'Tatlım Tatlım' filmini izledi

18 Nisan 2017 Salı, 11:46
Mahalle evlerinin kadın kursiyerleri 'Tatlım Tatlım' filmini izledi
Mahalle evlerinin kadın kursiyerleri 'Tatlım Tatlım' filmini izledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Mahalle Evlerinde eğitim programlarına devam eden kadın kursiyerlerine sinema keyfi yaşattı. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, 2 ayrı seansta 400 kadın kursiyer, 'Tatlım Tatlım' filmini izledi.
Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı 6 Mahalle Evinde çeşitli eğitim programlarına devam eden kadın kursiyerlerin sinema keyfine, Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olan Seval Aktaş da katıldı. Bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki etkinliğe kadınlar belediyeye ait otobüslerle götürüldü.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Aktaş, belediyelerin görevinin sadece temizlik, yol ve kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına da önem verdiklerini belirtti. İlçe sınırları içerisinde ekonomik imkanı kısıtlı çok sayıda vatandaş olduğunu vurgulayan Aktaş, bu nedenle sosyal etkinliklere katılamayan vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti.
Bir bölümü ilk kez sinema salonunda film izleme imkanı bulan kursiyer kadınlar, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
(KYM-Y)

18.04.2017 11:54:22 TSI
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