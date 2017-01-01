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Tarsus'ta parklar bakım ve onarımdan geçirildi



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde parklar bakım ve onarımdan geçirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 9 mahallede 34 parkın eskiyen ve kırılan oyun gurubu ve spor aletlerini yenileyerek yada bakımını yaparak parkları 7'den 70'e her kesimin kullanabileceği bir mekan haline getirdiklerini söyledi. Can, "Hem vatandaşlarımızın rahat bir şekilde spor yapmalarını sağlamak ve spora teşvik etmek için hem de gençlerimizi ve çocuklarımızı spor yaparak ve oyun oynayarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için zamanlarını geçirebileceği hoş ve nezih mekanlar oluşturduk. Her gün biraz daha şehrimizi güzelleştiriyoruz" dedi.

Başkan Can, parkların temiz kullanılması için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

(ERY-Y)



18.04.2017 11:55:04 TSI

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