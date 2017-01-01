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TRAKYAKA ihracata dönük desteklere devam ediyor

18 Nisan 2017 Salı, 11:48
TRAKYAKA ihracata dönük desteklere devam ediyor
TRAKYAKA ihracata dönük desteklere devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan 2015 İktisadi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Çevre Dostu Soğutma Grubu Üretimi, İhracatın Arttırılması Ve Markalaşma" projesinin açılışı Hayrabolu'da yapıldı.
Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şenol Soğutma Ltd. Şti tarafından hazırlanan projenin açılışına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, firma sahipleri ve davetliler katıldı. Açılışta bir açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, Hayrabolu'da sanayi üretimi konusunda ciddi bir artış olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Şahin şunları söyledi:
"Bölgemizden yapılan ihracatın artışına özel bir önem veriyoruz. Hayrabolu'da üretim yapan firmaların içinde ihracat yapan firmalarımız var. Her geçen yıl bunlara yenileri ekleniyor. Bu çok sevindirici bir gelişme. Bugün hizmete alınan makineler ile destek verdiğimiz Şenol Soğutma farklı ürünlerin üretimine yönelecek ve inşallah ihracat yapma imkanı bulacaktır. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen firma yetkililerini ve çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Alınan ekipmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Uygulama süresi verilen uzatma ile birlikte 15 ay olan proje kapsamında yüksek basınç poliüretan makinası, panel presi, roll-form, saç şekillendirme makinası ve jeneratör alındı. Toplam bütçesi 252 bin 793 TL olan projenin yüzde 45'i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.
(HLD-MEF-Y)

18.04.2017 11:56:26 TSI
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