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Biga'da 23 Nisan'da çocuk şenliği müjdesi



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Belediyesi, Bigalı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk şenliği ile coşkuyla kutlayacak.

Biga Şehir Parkı'nda 23 Nisan Pazar günü saat 13:00'te başlayacak etkinlikler arasında, maskotlar, palyaçolar, ikramlar, dans gösterileri, midilli atları ve çeşitli hediyeler çocukları bekleyecek. Aynı zamanda voleybol, basketbol, tenis ve buz pateni gibi spor aktiviteleri de çocukları bekleyecek. Günün sürprizi ise Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14:00 ve 16:00 olarak 2 seans sahnelenecek çocuk müzikali Star Wars olacak.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemiz için önemini tüm çocuklarımız biliyor. Biz de çocuklarımızı bu güzel günün anlamına ve önemine yakışır coşkulu kutlamalar hazırladık. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

(GD)



18.04.2017 11:58:02 TSI

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