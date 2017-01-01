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Akademi Lise Karamürsel Şubesi tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Karamürsel Akademi Lise şubesi dört katlı modern binada hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Akademi Lise kervanına Karamürsel ilçesini katmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Dört katlı binada hizmet verecek olan Akademi Lise Karamürsel Şubesi, önümüzdeki günlerde eğitimin hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik en değerli projeleri arasında yer Akademi Lise; İzmit, Gebze ve Gölcük'ün ardından şimdi de Karamürsel'e uzanmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre önce Karamürsel'e Akademi Lise kazandırmak için çalışmalarını başlattı.

Akademi Lise, Karamürsel Şubesi Kayacık Mahallesi Ali Rıza Arslanalp Caddesi'ndeki dört katlı modern bir binada hizmet verecek. Her katı 600 metrekare olan binanın 4 kattan oluşacak. Birinci katında danışma, el sanatları atölyesi, sergi salonu, idareci ve ofis personeli odaları, toplantı salonu, bilgi işlem odası, rehberlik odaları, güvenlik odası ve lider öğrenciler odası yer alacak. İkinci katta spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra 4 sınıf, internet sınıfı, cep sinema salonu, öğretmen odası ve mutfak bulunacak. Binanın üçüncü ve dördüncü katında ise 6 sınıf, satranç sınıfı, test kitapları arşiv odası, bay-bayan mescit, rehberlik odası, öğretmenler ve divaniyeler, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, kafe ile mutfak yer alacak.

Karamürsel Akademi Lise binasındaki hazırlıklar sürüyor. Bina içindeki çalışmaların bitmesiyle Karamürselli gençler ilçelerindeki Akademi Lise'ye kavuşacak.

(GY-Y)



18.04.2017 11:59:19 TSI

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