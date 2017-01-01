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Ezine Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine kavuşacak

18 Nisan 2017 Salı, 11:52
Ezine Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine kavuşacak
Ezine Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine kavuşacak

(Fotoğraflı)

Erol Güngördü
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ezine Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine kavuşuyor
Ezine Devlet Hastanesine yaptığı ziyarette, Ezine'de palyatif bakım merkezinin açılması ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığının müjdesini veren Genel Sekreter Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, beslenme sıkıntısı yaşayan, hastalığına bağlı yatak yarası olan, solunum sıkıntısı nedeniyle solunum cihazlarıyla hayatlarını devam ettirmek durumunda kalan ve yoğun bakımdan çıkmalarına rağmen henüz evinde tedavi edilemeyecek durumda olan hastaların tıbbi tedavilerinin yanı sıra hasta ve refakatçilerinin, dinlenebileceği, beraber vakit geçirebilecekleri, kendilerini evinde hissedebilecekleri bir ortam sunmak, yaşamlarını konforlu hale getirmek için palyatif bakım merkezinin açılacağını belirtti.
Yeşildağ, "Ezine Devlet Hastanesi de artık Palyatif Bakım Merkezine kavuşuyor. 7 tek kişilik, 4 çift kişilik toplamda 15 yataklı merkeze ayrıca meşguliyet odası, çok amaçlı salon, muayene odası ve ekip odası yapılması planlanıyor. Bu merkezi açarken tek bir amacımız var. Hastaların yaşamına yıllar katmak değil yıllarına yaşam katmaktır"dedi.
(GD)

18.04.2017 11:59:41 TSI
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