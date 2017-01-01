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39 bin kişiye müjde



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ÇANAKKALE (İHA) - Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Sosyal Güvenlik de devrim sayılabilecek bir uygulama olan Genel Sağlık Sigortası Affının kapsamını açıkladı.

Çanakkale'de Genel Sağlık Sigortası tescili yapılan 39.678 sigortalıya seslendiğini ifade eden İl Müdürü Ercan, 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla borçların 53,33 liradan güncellenip, faizlerinin silineceği ve 12 taksite kadar ödeme imkanı sunulacağının bilgisini verdi.

Çanakkale' de borç affı kapsamında silinecek rakamın azımsanmayacak kadar büyük olduğunu söyleyen İl Müdürü Ercan, 53,33 lirayı da ödeme imkanı olmayan vatandaşların ise gelir testi yaptırarak birikmiş borçlarını sildirebileceği ayrıca bu kişilerin sağlık hizmetinden aileleri ile birlikte ücretsiz olarak faydalanacaklarının müjdesini verdi.

(GD)



18.04.2017 12:00:13 TSI

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