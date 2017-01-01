18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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alk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak:

18 Nisan 2017 Salı, 11:52
alk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak:
Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak:
-"Kalbimizi koruyalım. Sağlıklı yaşayalım"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
Balıkesir (iha) - Balıkesir Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr.Refik Budak, 12-18 Kalp Sağlığı Haftası nedeni ile vatandaşlara kalp sağlıklarını korumaları yönünde uyarılarda bulundu.
Kalp sağlığı haftası nedeni vatandaşları kalp rahatsızlıklarına karşı alınacak tedbirleri sıralayan Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr. Refik Budak, "Günümüzde önlenebilir bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin engellenmesi için tütün ve sigara kullanımının, sağlıksız beslenmenin, fiziksel hareketsizliğin ve alkol kullanımının önlenmesine yönelik kanıtlanmış çözümler mevcuttur. Kalp ve damar hastalıkları açısından olumlu olan husus büyük ölçüde önlenebilir olmalarıdır. Dünya Sağlık Örgütü; kan basıncı, obezite, kolesterol ve sigara içiminin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceğini belirtmiştir" dedi.
Uzman Dr. Budak, kalp hastalıklarına karşı koruyucu sağlık önlemlerinin öneminin büyük olduğunu söyledi. Budak, "Günde en az 1,5 litre sıvı alınız, omega 3 bakımından zengin besinler alın (balık, semizotu, soya, çay, üzüm ve keten tohumu), Günde yarım saat yürüyün. Hazır gıdalar yerine taze besinleri tercih edin. Hayata karşı iyimser olun. Aileniz ve çevrenizle kaliteli zaman geçirin.Şekerinizi ve uyku düzeninizi kontrol altında tutun.Düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin" şeklinde konuştu.
Uzman Dr. Budak, kalp sağlığı için önerilerini devamında, "Kalbimiz için yeni bir başlangıç yapmak için sigarayı bırakmamız, aşırı kilolardan kurtulmamız, tuz kullanımımızı azaltmamız, spora başlamamız, tansiyon ve şekerimizi düzenlememiz, düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırmamız, sağlıklı bir hayat sürmemiz ve kalp sağlığımızı bozacak alışkanlıklarımızı geride bırakmamız için "12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası " bir fırsat olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirip, yukarıda bahsi geçen şikayetleri olan kişilerin en kısa zamanda aile hekimine veya bir sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.
(HT-BD)

18.04.2017 12:00:21 TSI
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