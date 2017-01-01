18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halk oylamasının ardından

18 Nisan 2017 Salı, 11:54
Halk oylamasının ardından
- Yeni: "Darbeler ve koalisyonlar tarihe karışmıştır"
- Bilgiç: "Halk oylaması ile milletimiz güçlü, siyasi ve ekonomik yapının ihtiyaç olduğunun kararını vermiştir"

ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonucun Türkiye'nin temellerinin çok sağlam atılacağının işareti olduğunu söyledi.
Başkan Yeni, Türk milletinin pazar günü sağduyu ile vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Demokrasinin bayramı olan bir seçimi daha geride bırakmanın mutluluğunu, gururunu ve onurunu milletimizle birlikte yaşıyoruz. Adanamızı aydınlık yarınlara taşıyacak olan, çift başlılığı ve krizleri ortadan kaldıracak, istikrarımız ve istikbalimiz açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın üstün ferasetiyle kabul görmüştür. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Türkiye kazanmış, milletimiz kazanmıştır" dedi.
Türkiye için hayati önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonucun, büyük Türkiye'nin temellerinin çok sağlam atılacağının işareti olduğunu vurgulayan Başkan Yeni, "2023 hedeflerimize döşenen taşlar olduğu ifade etmek yanlış olmaz. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı her zaman olduğu gibi yine sandıkta vermiştir" şeklinde konuştu.
Milli birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da perçinleştiğini belirten Yeni, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında tarihin kendine yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getiren Adanalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Çift başlılığın ortadan kalktığı, bağımsız ve tarafsız yargının oluşacağı, güçlü meclis ve güçlü demokrasinin hakim olacağı, geleceğimize umutla bakacağımız, istikrarımızın daim olacağı, milletin iktidarına, krizlerden uzaklaşan Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık Türkiye'ye, merhaba diyoruz."

"İş hayatı daha güçlü ve kararlı yürüyecek"
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise referandum sonucunun Türk-İş hayatının arzuladığı istikrardan yana tavrı ortaya koyduğunu belirterek, "Belirsizlik ortadan kalkmış, yapılan halk oylaması ile milletimiz güçlü, siyasi ve ekonomik yapının ihtiyaç olduğunun kararını vermiştir. Bu karara hepimizin saygı duyması gerekir" diye konuştu.
İstikrarsızlık ve belirsizliklerin bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Bilgiç, şöyle devam etti:
"İş hayatı olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle oluşacak güvenli ortamla hedeflerimize daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. İstikrarsızlık ve belirsizlik en fazla ve en hızlı olarak İş hayatını olumsuzluk olarak etkilemektedir. Referandumdan çıkan sonuçla birlikte, yapılacak Anayasa değişikliğinin bu tür olumsuzluklara ve istikrarsızlıklara son vermesini diliyoruz. Millet olarak artık önümüze bakıp, hedeflerimize yönelip, her alanda gelişmemizi bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Yeni dönemle birlikte oluşacak siyasi güçlü ve istikrarlı bir sistem inşallah ülkemize her alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve özel sektöre yansımasını bekliyoruz."
(ELF-Y)

18.04.2017 12:01:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
METEM'in 24 öğrencisi Çekya'da staj yaptı
YEREL

METEM'İN 24 ÖĞRENCİSİ ÇEKYA'DA STAJ YAPTI
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
Adana'da kırsal kalkınma yatırımları
YEREL

ADANA'DA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI

Başkan Sözlü: &quot;Ne mutlu bizlere ki O'nun ümmeti, takipçileriyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "NE MUTLU BİZLERE Kİ O'NUN ÜMMETİ, TAKİPÇİLERİYİZ"
GÜNCELLEME - Adana'da tabancayla vurulan kişi öldü
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA TABANCAYLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana'da tabancayla vurulan kişi öldü
YEREL

ADANA'DA TABANCAYLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Adana'da altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirilmesi
YEREL

ADANA'DA ALTIN YAZMALI TEVRAT VE EL YAZMASI FERMAN ELE GEÇİRİLMESİ
Adana Tepebağ Höyüğünde kazı çalışmaları
YEREL

ADANA TEPEBAĞ HÖYÜĞÜNDE KAZI ÇALIŞMALARI

Gürsesli güven tazeledi
YEREL

GÜRSESLİ GÜVEN TAZELEDİ
Adana'da halk oylamasının ardından
YEREL

ADANA'DA HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da DEAŞ operasyonu
YEREL

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU
Yabancılara Türkçe öğretecek eğitimcilerin eğitimi tamamlandı
YEREL

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETECEK EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ TAMAMLANDI
Adana'da ilçelerin referandum sonuçları
YEREL

ADANA'DA İLÇELERİN REFERANDUM SONUÇLARI
Tekvando şampiyonası sona erdi
YEREL

TEKVANDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Doğu Akdeniz'de referanduma katılım oranı arttı
YEREL

DOĞU AKDENİZ'DE REFERANDUMA KATILIM ORANI ARTTI
Obezite ömrü kısaltıyor
YEREL

OBEZİTE ÖMRÜ KISALTIYOR
İtfaiyeciler arası voleybol turnuvası başladı
YEREL

İTFAİYECİLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI
Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"