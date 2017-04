YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk oylamasının ardından

ADANA (İHA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonucun Türkiye'nin temellerinin çok sağlam atılacağının işareti olduğunu söyledi.

Başkan Yeni, Türk milletinin pazar günü sağduyu ile vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Demokrasinin bayramı olan bir seçimi daha geride bırakmanın mutluluğunu, gururunu ve onurunu milletimizle birlikte yaşıyoruz. Adanamızı aydınlık yarınlara taşıyacak olan, çift başlılığı ve krizleri ortadan kaldıracak, istikrarımız ve istikbalimiz açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkımızın üstün ferasetiyle kabul görmüştür. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Türkiye kazanmış, milletimiz kazanmıştır" dedi.

Türkiye için hayati önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasından çıkan sonucun, büyük Türkiye'nin temellerinin çok sağlam atılacağının işareti olduğunu vurgulayan Başkan Yeni, "2023 hedeflerimize döşenen taşlar olduğu ifade etmek yanlış olmaz. Vesayet odakları, darbeler ve koalisyonlar tarihe karışmıştır. 15 Temmuz'da tarihin en büyük hainliğiyle karşı karşıya kaldığımız kalleş kalkışmayı gerçekleştirenlere, ülkemizin gelişmesini engellemek isteyen dış güçlere ve onların içimizdeki maşalarına, ülkemizde kriz bekleyenlere, yüce milletimiz en güzel cevabı her zaman olduğu gibi yine sandıkta vermiştir" şeklinde konuştu.

Milli birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da perçinleştiğini belirten Yeni, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında tarihin kendine yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getiren Adanalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Çift başlılığın ortadan kalktığı, bağımsız ve tarafsız yargının oluşacağı, güçlü meclis ve güçlü demokrasinin hakim olacağı, geleceğimize umutla bakacağımız, istikrarımızın daim olacağı, milletin iktidarına, krizlerden uzaklaşan Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık Türkiye'ye, merhaba diyoruz."



"İş hayatı daha güçlü ve kararlı yürüyecek"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise referandum sonucunun Türk-İş hayatının arzuladığı istikrardan yana tavrı ortaya koyduğunu belirterek, "Belirsizlik ortadan kalkmış, yapılan halk oylaması ile milletimiz güçlü, siyasi ve ekonomik yapının ihtiyaç olduğunun kararını vermiştir. Bu karara hepimizin saygı duyması gerekir" diye konuştu.

İstikrarsızlık ve belirsizliklerin bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Bilgiç, şöyle devam etti:

"İş hayatı olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle oluşacak güvenli ortamla hedeflerimize daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. İstikrarsızlık ve belirsizlik en fazla ve en hızlı olarak İş hayatını olumsuzluk olarak etkilemektedir. Referandumdan çıkan sonuçla birlikte, yapılacak Anayasa değişikliğinin bu tür olumsuzluklara ve istikrarsızlıklara son vermesini diliyoruz. Millet olarak artık önümüze bakıp, hedeflerimize yönelip, her alanda gelişmemizi bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Yeni dönemle birlikte oluşacak siyasi güçlü ve istikrarlı bir sistem inşallah ülkemize her alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve özel sektöre yansımasını bekliyoruz."

18.04.2017

