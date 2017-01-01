YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te ortaokul öğrencilerine Bursa gezisi

İzmit'te ortaokul öğrencilerine Bursa gezisi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin orta okul öğrencilerine yönelik Bursa kültür gezileri devam ediyor.

Orta okul 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen geziyle binlerce öğrenci Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Edebali Ortaokulu'ndan 50 öğrenci rehber eşliğinde Bursa'da sırasıyla Cumalı Kızık Köyü, Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi türbeleri, Saat Kulesi ve panoramik şehir manzarası, Ulu Cami, Koza Han, Kent Tarihi Müzesi, Yeşil Cami, Yeşil türbeyi gezdiler.

Belediye yetkilileri, Şubat ayında başlayan Bursa Kültür gezilerine şimdiye kadar 14 okuldan 2 bin 241 öğrencinin katıldığını, gezilerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini söylediler. Geziye katılan öğrenciler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.

(İG-GY-Y)



18.04.2017 12:01:28 TSI

NNNN

