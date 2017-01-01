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Samsun TSO AB Bilgi Merkezi'nden "Avrupa Çocuk Filmi Festivali"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi tarafından, Milli Eğitim İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "Avrupa Çocuk Filmleri Festivali" büyük ilgi gördü.

Samsun TSO bünyesinde 1997 yılından beri faaliyetlerini devam ettiren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nce, "Avrupa Çocuk Filmleri Festivali" gerçekleştirildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle birlikte bir alışveriş merkezinin sinema salonunda organize edilen etkinliğin sabahki ilk seansının konuğu ise, Canik Kocatepe İlköğretim Okulu öğrencileri oldu. Sinema gösterisi öncesi, öğrencilere Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu Lokum serisi kitaplar ve çeşitli promosyon malzemeleri dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra, Dietrich Grönemeyer'in 15 dile çevrilmiş popüler fantastik kitabından uyarlanan ve 12 yaşındaki Nano'nun öyküsünün perdeye taşındığı "Küçük Kurtarıcılar" adlı filmi izledi. Film festivalinin öğleden sonraki ikinci seansının konukları ise, Canik Toptepe İlköğretim Okulu öğrencileri oldu. İkinci seansta, Yönetmenliğini Grethe Be-Waal'ın yaptığı, Annette Potempa, Milena Karas, Christiane Paul'un başrolde oynadığı Norveç yapımı Kutupta Macera adlı filmin gösterimi yapıldı. Üç gün boyunca devam edecek etkinliğin ikinci gününde, Atakum Hüseyin Avni Asal İlkokulu, Atakum Balaç İlkokulu, son gün ise, İlkadım Toybelen İlkokulu ve İlkadım Çatalarmut İlkokulu öğrencileri sinemayla buluşacak.



600 öğrenci sinemayla buluşacak

Etkinliğin Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlendiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB - Türkiye ilişkileri hakkındaki bilgileri ve son gelişmeleri halka iletmek amacıyla Türkiye çapında bir bilgilendirme ve iletişim stratejisi uygulamaktadır. Delegasyon, bu amaçla, Türkiye çapında Samsun'un da aralarında bulunduğu, 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezlerinden oluşan kapsamlı bir 'AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi'ni desteklemektedir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, AB ile ilgili konulardaki bilgi ihtiyacını karşılamak ve Avrupa Birliği konusunda objektif bilgiyi halka ulaştırmak amacı ile konferans, seminer, panel gibi etkinliklerin yanı sıra kültürel ve sosyal aktiviteler, sergiler düzenlemektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından basılan yayınlar çeşitli etkinlik platformlarında, fuarlarda ve bilgi talepleri doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılmakta ve ağ kapsamında ya da dışında düzenlenen toplantı ve benzeri etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Düzenlenen Film Festivali de bunlardan bir tanesidir. Gerçekleştirilecek etkinlik ile dezavantajlı bölgelerde eğitim görmekte olan çocuklarımızın sinema ile tanıştırılarak sosyal imkanlardan faydalanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Etkinlik sonunda toplam 600 öğrenci sinemayla buluşmuş olacak" dedi.

(SAM-SLH-Y)



18.04.2017 12:01:44 TSI

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