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Pıtırcık Çocuk Oyun Evi tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 10. Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında 13 adet Çocuk Parkı ile beraber açılışı gerçekleşecek olan Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'nde çalışmalar sona gelindi.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, son çalışmaları devam eden Pıtırcık Çocuk Oyun Evinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleri ile alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'ni 21 Nisan Cuma günü saat: 14.30'da açılışını gerçekleştireceğiz. Bu güzel günde ayrıca geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza 13 adet yeni parkı da armağan edeceğiz. Bütün çocuklarımızı bu güzel gündeki etkinliğimize bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

(CKT-MET-Y)



18.04.2017 12:02:36 TSI

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