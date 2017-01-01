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Özel Ümit Hastaneleri'nden yeşile katkı

- Hastanenin personeli ve ailelerinin katıldığı etkinlikte Kocakır Ormanı'nda 500 fidan toprakla buluştu

- Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi

- "Çevre, sağlık kadar önemlidir"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Ümit Hastanesi personeli doğaya olan duyarlılığı arttırmak amacı ile Kocakır Ormanı'nda ağaçlandırma çalışmasına katkıda bulundu. Hastanenin personeli ve ailelerinin katıldığı etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi, Başhekim Uzman Dr. Selim Murat Ürer, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Sinan Tandoğdu, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Mehmet Yılmaz ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler öncülüğünde gerçekleştirilen hatıra ormanı fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikimi, Orman İşletme Müdürü Akın Akman'ın sağlıklı dikimin nasıl yapılacağını anlatması ile başladı. Doğa ile baş başa kalan hastane personeli ve doktorları fidan dikimi gerçekleştirdi. Ardından bir açıklamada bulunan Orman İşletme Müdürü Akın Akman, "Kocakır ormanına 500 adet fidan dikildi. Özel Ümit Hastanesi çevreye olan duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Sağlığımızı onlara emanet etmiştik. Çevreye olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi ise, gerçekleşen etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, çevrenin sağlık kadar önem taşıdığına dikkat çekti. Tanrıverdi şöyle konuştu:

"Çevre deyince akla orman gelir, fidan gelir, kalıcı eserler olması açısından gelecek kuşaklara da bu güzel etkinlikleri de aktarabilmek amacıyla çocuklarımızla birlikte geldik. Güzel bir faaliyet gerçekleştirdik herkese teşekkür ediyoruz."

(MY-MET-Y)



18.04.2017 12:06:49 TSI

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