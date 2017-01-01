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Tepeköy Mahallesi'ndeki yurdun inşaatı tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan Tepeköy Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu inşaatı tamamlandı.

Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdunda engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor. 150 öğrenci kapasiteli yurdun yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

(İG-GY-Y)



18.04.2017 12:11:31 TSI

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