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Bilecik turizmde çığır açacak projeleri gerçekleştirdi

18 Nisan 2017 Salı, 12:07
Bilecik turizmde çığır açacak projeleri gerçekleştirdi
Bilecik turizmde çığır açacak projeleri gerçekleştirdi
- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;
- "Bilecik'te, başta inanç turizmi olmak üzere keşfedilmemiş yönleriyle cazibe merkezlerinden biri"
- "Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi her hafta binlerce kişiyi ağırlıyor"
- "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini bir ayda yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, son dönemlerde kenttin tanıtım ve turizmine yönelik çığır açacak projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başkan Yağcı, Bilecik'te turizm noktaları hakkındaki yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi tarafından tanıtım ve turizm alanında birçok önemli organizasyon ve buluşmaya ev sahipliği yapan Bilecik'te, başta inanç turizmi olmak üzere kenttin doğal güzellikleri ile keşfedilmemiş yönleriyle cazibe merkezlerinden biri olduğu söyledi. Marmara Bölgesinin sakin ve yeşil şehirlerinden olan Bilecik'te son yıllarda turizm alanında ortaya çıkartılan değerler ile her ay binlerce insanın uğrak noktası olduğunu aktaran Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Kültür ve Sanat Şehri Bilecik, Bilecik Belediyesinin 3'üncü dönem hizmet programında yer alan tanıtım ve turizm alanında önemli çalışmaları gerçekleştirdi. Kültür ve sanat alanında başta olmak üzere birçok şenlik, buluşma ve organizasyon ile adeta bir festival şehri olan Bilecik, son zamandaki inanç turizminde önemli aşamalar kaydetti ve şehrin ilk 4 ayda 25 bin kişiyi ağırlamasını sağladı" dedi.
"Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi her hafta binlerce kişiyi ağırlıyor"
Başkan Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi ile oluşturduğu inanç turizmi ile yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Osmanlı saray bahçeleri, has bahçe özelliği taşıyan yapıdaki havuz ve yürüyüş yolları olduğunu aktaran Başkan Yağcı sözlerine şöyle devam etti;
"Tarih Şeridi dinlenme alanları, dönemin çiçek bahçelerini ve güzelliklerini yansıtan peyzaj düzenlemelerini barındırmakta olup, dünyaya 6 asrı aşkın süre hak, adalet ve medeniyet dağıtan Osmanlı Devleti'nin padişahları ve dönemlerinde yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve şehrin tanıtım faaliyetleri ile turizm gelirlerine katkı sağlanması amacıyla hazırlandı. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, sahip olduğu bu özellikleri ile her hafta sonu binlerce konuğunu ağırlıyor."
"Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini bir ayda yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti"
Başkan Yağcı, "Şeyh Edebali Hazretlerinin, 'Ey oğul geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın' sözünü düstur aldıklarını belirterek, "Günümüz ve gelecek nesillerimize tarihimizi daha iyi anlatmak amacıyla hazırlanan Şehir Müzesi; İstanbul, Çanakkale, Konya başta olmak üzere birçok ilden konuklarını ağırlıyor. Söz konusu şehirler ile gerçekleştirilen protokoller ile Yaşayan Şehir Müzesi ilk ayında 20 bine yakın misafirini ağırladı. Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Marmara Bölgesinin örnek müzelerinden biri olmaya aday Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, 100 yıl gibi bir süre içindeki yakın tarihimizi tüm yönleriyle bugüne ulaştırmakla birlikte, ecdadımızın bizlere bıraktığı kültürel ve sosyal alandaki değerlerin de tekrar gün yüzüne çıkarılmasına aracılık edecek" dedi.
Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali
Geçtiğimiz yıl 11'inci Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile Bilecik ve çevresindeki illere tiyatro alanında güzel bir şölen yaşatan yaşattıklarını anlatan Başkan Yağcı, "Bilecik, 2016 yılında tiyatro festivalini uluslararası platforma taşıyarak, Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Her yıl Kasım ayı ortasında gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile ülkemizdeki tiyatro sanatında duayen isimlerin yanı sıra uluslararası anlamda üne kavuşmuş sanatçı ve oyuncuyu Bilecik ve Türkiye ile buluşarak, festival ile tiyatronun Türkiye'deki kapısı, bütün dünyaya açılıyor" dedi.
"Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Bilecik daha ulaşılır olacak"
Başkan Yağcı, Şehirlerarası Otobüs Terminalinin son durumuna değinerek, "Şehirlerarası Otobüs Terminali, yeni çevre yolu üzerinde Modern ve tarihi çizgileri yanı sıra Medine Garı yapısıyla inşası tamamlanan otogar, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi metropol şehirler başta olmak üzere tüm ülke ile bağlantısını sağlamak gibi büyük bir işlevi dolayısıyla bölgeye büyük katkılar sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik yaptığı gibi Kurtuluş mücadelesinde de büyük bir rol aldığını söyledi. Bilecik var olan tarihi zenginliği, kültürel ve ekonomik yöndeki zenginliklerinin olduğunu hatırlatan Başkan Yağcı, "Bu özelliklerinin yanı sıra, doğal güzellikleri, yeşil alanları, ılıman iklimi, köy yaşantıları özellikleri ile Bilecik'in sesini ülkemiz ve dünyaya duyuruyor. Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş'un Beşiği Bilecik; tarihi ve kültürel değerlere sahip yerlerin yanı sıra yüzyıllardır gerçekleştirilen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri ile yurt içinden ve yurt dışından binlerce konuğu ağırlıyor" dedi.
Yüksek Hızlı Tren Garı
Başkan Yağcı, Bilecik'te istasyonu olan Yüksek Hızlı Tren Garı hakkında da bilgi vererek, "Bilecik'in turizm hayatına ulaşım anlamında birçok katkı sunan Yüksek Hızlı Tren Garı ile Ankara, İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli gibi metropol şehirler ile aramızdaki mesafeler kısaldı. Günde yaklaşık olarak 50 bin taşıma kapasitesine sahip ve Ankara-İstanbul arasında 9 adet garı bulunan Yüksek Hızlı Tren ile konuklarımız Bilecik'e çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşıyor" ifadelerine yer verdi.
Pazaryeri Kınık Köyü ve Gölpazarı Kurşunlu Köyü Eko Turizmi
Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan çalışmalar ile Bilecik'in turizmdeki yeni yüzü olacak Kınık ve Kurşunlu Köyleri Eko Turizmi, her geçen gün daha başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Başkan Yağcı, "Turistik faaliyetlerden faydalanmak isteyen konukların otel konforunda ama ev samimiyetinde mekanlarda zaman geçirme imkanı veren Eko Turizmi ile çocuklar, aileleriyle birlikte köyün bütün doğal güzelliğinden faydalanabiliyor, çömlekçilik sanatını yakından görüyor ve bütün köy yaşamının sunduğu imkanlardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra Gölpazarı ilçemizde turizmdeki yeni yüzü olan Kurşunlu Köyü Eko Turizmi, her geçen gün daha başarılı sonuçlar veriyor. Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilimiz köy yaşantısına ait değerlerin yerli ve yabancı turistlerle buluştuğu Bilecik Eko Turizminin bu yılki sezonu, ülkemizin en önemli tur şirketlerinden olan Anı Tur organizasyonları ile başlıyor" dedi.
Yenipazar Harmankaya Kanyonu
Harmankaya kanyonu Bilecik'inin Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında bulunduğunu hatırlatan Başkan Yağcı, "Bu alan 260 hektarlık alana sahip ve 2013 yılında tabiat parkı ilan edildi. Kanyon giriş yeri Karahasanlar köyü çıkış ise Harmanköy'dür yaklaşık 3 kilometre zunluğunda olan kanyonun girişi yaklaşık 5 metre genişliğinde. Kanyon içinde 25 metrelik ve 20 metrelik iki büyük şelale ve onlarca 1, 5-2 metre arası şelale bulunuyor. Metropollerden bunalmış ve sıkılmış olan insanlara, hafta sonları konaklama imkanları ile birlikte adrenalin ve manzara keyfinin en doruk noktada yaşanabileceği Harmankaya Kanyonu her yıl binlerce turisti ağırlıyor" ifadelerine yer verdi.
Osmaneli İçmeler
Başkan Yağcı son olarak, Osmaneli ilçesinden bulunan içmelerden bahsederek, "Doğal güzelliklerinin yanı sıra, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait birçok tarihi kalıntının da bulunduğu Osmaneli ilçemiz, tarihi evleri ve diğer güzellikleri yanında sahip olduğu bir diğer önemli değer ise Osmaneli'ndeki İçmeler Tesisi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist bu güzide mekanlardaki tarihi görme imkanı bulduğu İçmeler Tesisi, doğal güzelliklerine ek olarak, faydalı sulara da sahip" dedi.
(CKT-MET-Y)

18.04.2017 12:14:27 TSI
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