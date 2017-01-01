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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir, müzisyenler sayesinde 'Ezgişehir' gibi

18 Nisan 2017 Salı, 12:08
Eskişehir, müzisyenler sayesinde 'Ezgişehir' gibi
Eskişehir, müzisyenler sayesinde 'Ezgişehir' gibi
- Eskişehir'de sokak müzisyeni dönemi açılıyor

(Fotoğraflı)

Yaşar Arda
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de havaların ısınması ve baharın yüzünü göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda müzisyenler de yerini almaya başladı.
Eskişehir'de bahar ve yaz aylarının sembolü haline gelen sokak müzisyenleri, çaldıkları farklı tarz müzikler ile vatandaşların hoşça vakit geçirmesini sağlıyor. Porsuk Bulvarı Adalar mevkii, Porsuk Çayı kenarı ve Doktorlar Caddesi üzerinde daha fazla bulunan sokak müzisyenleri, çaldıkları ezgilerle adeta kulakların pasını siliyor. Bazı gruplar arkadaşları ile eğlenmeyi tercih ederken, bazı gruplar ise çaldıkları enstrümanların kılıfını açarak yaptıkları müzik ile bütçelerine destek olabilmek için para topluyor.
Doğuştan her iki gözü görmeyen 54 yaşındaki Kenan Atik, eşi Gülsüm Atik ile bir günlüğüne geldiği Eskişehir'de Adalar mevkiinde kısa süreli de olsa sazını ve sözünü konuşturanlar arasındaydı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 5 yıldır eğitim gören Yiğit Seferoğlu'da elektro gitarıyla izleyenleri adeta müziğe doyurdu.

Ortaokullu müzisyenler
Adalar'daki müzisyenler arasında bulunan iki minik çocuk da izleyenlerin dikkatini çekti. Eskişehir Emek Mahallesi Gündüzalp Ortaokulunda okuyan ve 6'ncı sınıf öğrencisi olduklarını söyleyen Adnan Öztürk ve Enes Çetinkaya'da sazlarıyla Adalar'da ki bir köşede yerini aldı. Küçük çalgıcılar hafta sonları üç beş saat içerisinde 35 lira kazandıklarını ve aile bütçesine katkı sağladıkların belirttiler.
(YA-KA

18.04.2017 12:16:00 TSI
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