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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Rektör Özer, GreenMetric Çalıştayında katkıda bulunanlara teşekkür etti

18 Nisan 2017 Salı, 12:10
Rektör Özer, GreenMetric Çalıştayında katkıda bulunanlara teşekkür etti
Rektör Özer, GreenMetric Çalıştayında katkıda bulunanlara teşekkür etti

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı'nın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.
9-10 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören 3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı, dünyanın 20 ülkesinden 100'e yakın Rektör, Rektör yardımcısı, alan uzmanı ve akademisyeni bir araya getirdi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, oldukça verimli geçen çalıştayın organizasyonunda görev alan ve katkı sunan personeli makamında kabul etti. Çalıştayın hem çevre bilinci hem Türkiye açısından önemini vurgulayan Özer emeği geçen personele teşekkür belgesi takdim etti.
Rektör Özer "Çevreci üniversite kimliği ön plana çıkan Üniversitemiz, oldukça önemli ve geniş kapsamlı bir organizasyon olan 3. Uluslararası GreenMetric çalıştayını İstanbul Üniversitesi ortak organizasyonu ile başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır. Bu çalıştay, çevre bilincinin dünya üniversitelerine yaygınlaşması ve çevre sorunlarına çözüm önerileri üretmenin yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı hususunda önemli bir misyon üstlenmiştir. Türkiye ile ilgili algı operasyonları yapılmaya çalışıldığı şu günlerde dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey yüksek öğretim temsilcilerinin Türkiye'den olumlu izlenimlerle ayrılmaları ülkemizin tanıtımı açısından önemlidir. Bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(OA-OA-BA-Y)

18.04.2017 12:18:11 TSI
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