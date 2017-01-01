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"Gelecek Türkiye'nin, gelecek Kayseri'nin"

18 Nisan 2017 Salı, 12:18
"Gelecek Türkiye'nin, gelecek Kayseri'nin"
"Gelecek Türkiye'nin, gelecek Kayseri'nin"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda her projenin üzerinde tek tek duruldu. Toplantıyla ilgili değerlendirmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Gelecek Türkiye'nin, gelecek Kayseri'nin düşüncesiyle yeni projelerin peşindeyiz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye bürokratlarıyla başkanlık toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda tüm projeler tek tek masaya yatırılarak üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Saatler süren toplantıda projelerin hangi safhada olduğu ele alındı.
Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede referandum için 45 gündür sahada çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, bir taraftan da hiçbir aksamaya mahal vermeksizin belediye işlerini sürdürdüklerini söyledi. Günlük belediyecilik hizmetlerinin hiçbir kesinti olmadan devam ettiğini ve bu arada büyük projeler üzerinde de yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Yatırım toplantımızda yaz sezonunda neler yapacağımızı ele aldık. Hazır olup açılışını yapacağımız, devam eden ve kısa sürede tamamlayacağımız ve projelerini hazırlayıp ihale aşamasına getirdiğimiz işlerimiz var" dedi.

"ŞİMDİ GELECEĞE BAKIYORUZ"
Tamamlanan ve açılışı yapılan projeleri hatırlatan ve önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bünyan, Sarıoğlan, Palas Kadın ve Gençlik Merkezleri, Kepez Sahası ve Talas'ta yaptığımız okulların tanıtımlarını gerçekleştirdik. Bu arada temeller atmaya da başladık. Emniyet Müdürlüğü'ne Eskişehir Bağları ve Belsin'de yapacağımız hizmet binalarının temellerini attık. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da bu projemizi çok beğendi ve örnek proje olarak tüm şehirlerde yapılmasını istedi. Köşk Mahallesi ve Beyazşehir'de büyük ölçekli sosyal yaşam merkezlerinin temelini attık. Bu merkezlerin içinde yüzme havuzundan kreşine, KAYMEK'in eğitim merkezinden spor salonlarına kadar birimler var. Sosyal yaşam merkezlerinin inşaatları hızla devam ediyor. Argıncık'ta amatör spor tesisinin ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde 120 yataklı Güreş Kamp Eğitim Merkezinin temelini attık. Pınarbaşı ve İncesu ilçelerimizde de kadın ve gençlik merkezlerinin temellerini atarak inşaatlarına başladık. Bu dönemi o kadar yoğun geçirdik ki, hemen her gün ya bir yerde temel attık ya da açılış yaptık. Hamdolsun kazasız belasız referandum yapıldı ve halk Evet yönünde tercihini ortaya koydu. Şimdi biz önümüze bakıyoruz. Gelecek Türkiye'nin gelecek Kayseri'nin diyerek yeni projelerin peşindeyiz."

"SÜRPRİZ BİR TESİS GELİYOR"
Önümüzdeki günlerde açılış ve temel atmaların devam edeceğini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Mezarlık içinde yaptığımız hizmet binasını bitirdik. Ay sonuna kadar açılışını yaparız. Hizmet binası içinde morg, gasilhane, misafirhane ve hizmet birimleri var. Taze meyve ve sebzeleri üreticiden temin edebileceğimiz Organik Bahçemiz hazır. Şu an dikimlere başlanıyor. Temmuz ayı içinde inşallah alışveriş yapılabilecek hale gelir diye düşünüyoruz. Organik Bahçenin de Temmuz ayında açılışını yapacağız" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açıklamaları sırasında Kayseri için sürpriz bir tesisten de bahsetti. Kaliteli ürün ve istikrarlı fiyat sağlayacak bir tesisin hizmete gireceğini vurgulayan Başkan Çelik, "Kayseri'de tüm hemşehrilerimizin günlük ihtiyaçlarını gidereceği sürpriz bir tesis geliyor. Kaliteli Ürün İstikrarlı Fiyat sağlayacak tesisi Mayıs ayının başında hizmete sunacağız" dedi.
(AG-Y)

18.04.2017 12:27:16 TSI
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